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    وزارة الطوارئ الأذربيجانية ترسل فريق انقاذ جديد الى تركيا

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٦]

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    أرسلت وزارة الطوارئ الأذربيجانية فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا الشقيقة يضم 227 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي وقع في عدد من مدن تركيا في 6 فبراير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة أن إرسال الفريق جاء بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

    قد أقلعت الطائرة التي تقل الفريق من مطار حيدر علييف الدولي متوجهة الى مدينة أضنة التركية.

    وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الثلاثاء أن 16 ألفا و139 شخصا في فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة.

    وأعلن وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأن حوالي 2400 عنصرا إضافيا سيأتون من عدد من البلدان.

    وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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