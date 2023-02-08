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    "سوكار تركيا" تزود مركبات الإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا بالوقود مجانا

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]

    باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

    تزود شركة "سوكار تركيا" الأذربيجانية جميع مركبات الإسعاف والإنقاذ ومركبات وكالة إدارة الطوارئ والكوارث "أفاد" وغيرها من منظمات الإنقاذ بالوقود مجانا من محطاتها للوقود "خزر" الموجودة في مناطق هاتاي وأديامان وغازي عنتاب وكهرمان مرعش وشانلي أورفا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "سوكار تركيا" ان الشركة تقدم الدعم لسفارة أذربيجان في أنقرة في إطار إجلاء المواطنين الأذربيجانيين في منطقة الزلزال.

    وسلمت شركة "سوكار تركيا" 6.4 مليون ليرة من السلع الأساسية لإدارة الهجرة وتبرعت بـ3.5 مليون ليرة وقدمت موادا بقيمة 500 ألف ليرة لتسليمها للمنطقة بتعليمات من مديرية إدارة الهجرة.

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