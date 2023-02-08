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    الرئيس التركي يتوجه إلى المنطقة المنكوبة

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٦]
    الرئيس التركي يتوجه إلى المنطقة المنكوبة

    باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)

    توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المنطقة المنكوبة جنوبي تركيا للاطلاع على أضرار كارثة الزلزال.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول انه من المنتظر أن يصل الرئيس رجب طيب أردوغان أولا إلى ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع فجر الإثنين، ليتفقد الوضع هناك.

    ومن ثم ينتقل الرئيس لاحقا إلى ولاية هتاي التي شهدت دمارا كبيرا بسبب الزلزال.

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