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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]

    باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)

    شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل إزاحة الستار عن تمثال الملحن البارز وفنان الشعب الاذربيجاني توفيق قولويف في مدينة باكو.

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    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو