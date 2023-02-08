الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو

باكو، 8 فبراير، (اذرتاج) شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل إزاحة الستار عن تمثال الملحن البارز وفنان الشعب الاذربيجاني توفيق قولويف في مدينة باكو.

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