زيادة صادرات أذربيجان من المنتجات غير النفطية بأكثر من 12 %

باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

زادت صادرات أذربيجان من المنتجات غير النفطية بأكثر من 12 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وقال الوزير إنه نتيجة للإجراءات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة إمكانات التصدير، زادت صادرات المنتجات غير النفطية في عام 2022 بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بالعام السابق وبلغت 3 مليارات و48 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي صادرات أذربيجان في عام 2022 بلغ 38.1 مليار دولار أمريكي.