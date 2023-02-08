تصريح الإقامة الدائمة في أذربيجان مقابل استثمار 200 ألف مانات

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

للحصول على تصريح الإقامة الدائمة في أراضي أذربيجان يجب على الأجنبي والشخص عديم الجنسية ان يمتلك عقارا في أذربيجان بقيمة 200 ألف مانات او وديعة بمبلغ 200 ألف مانات على الأقل في البنوك.

أفادت أذرتاج ان هذه المسألة تجد عكسها في مشروع قانون الهجرة المعدل الذي طرح للمناقشة في اجتماع لجنة سياسة القانون وبناء الدولة بالمجلس الوطني اليوم.

بناء على التعديلات، يتم تشديد شروط لحصول الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية على الإقامة الدائمة في أذربيجان.

بناء على التعديلات، ترسل السلطة التنفيذية ذات الصلة قائمة أسماء الأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة الدائمة الى البنك ذي الصلة خلال 3 أيام عمل. يجب على البنك ان يقدم إخطارا خلال 3 أيام عمل الى السلطة التنفيذية ذات الصلة في حالة انخفاض مبلغ الودائع للأشخاص المذكورين في القائمة من مبلغ 200 ألف مانات او في حالة إلغاء عقد الوديعة.

يجب الذكر ان المبلغ المخصص للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة 100 ألف مانات على الأقل.