الرئيس إلهام علييف يعزي في سفارة تركيا في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٧]
باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)
قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة سفارة تركيا في باكو لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الكثير من الناس جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الإثنين.
أفادت وكالة أذرتاج ان السفير التركي جاهد باغجي كان في استقبال رئيس أذربيجان.
كتب الرئيس إلهام علييف كلمات صادقة في "كتاب العزاء".
ثم تحدث رئيس الدولة مع السفير التركي.
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