روسيا ترسل طائرة الإطفاء إلى تركيا
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٩]
موسكو، 8 فبراير، (اذرتاج)
هبطت طائرة الإطفاء من طراز "بي 200" المرسلة من قبل وزارة الطوارئ الروسية في مدينة أضنة التركية.
أفادت وكالة أذرتاج ان طائرة الإطفاء من طراز "بي 200" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية وصلت إلى أضنة للمساعدة في إخماد الحريق المستمر منذ عدة أيام في ميناء إسكندرونة التركي.
يذكر أن أكثر من 100 رجل انقاذ روسي يعملون حاليا في منطقة قهرمان مرعش في تركيا حيث وقع الزلزال.
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