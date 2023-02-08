  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في ملطية

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٣]
    زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في ملطية

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    رصد مرصد "قنديللي" بتركيا زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في منطقة كوجوكلو – دوغانشهر بمدينة ملطية بتركيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن موقع المرصد ان عمق الزلزال في 5 كم .

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٩]
    روسيا ترسل طائرة الإطفاء إلى تركيا
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎١]
    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 7108 قتيل
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٦]
    الرئيس التركي يتوجه إلى المنطقة المنكوبة
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٠٩]
    الأمم المتحدة تخصص 25 مليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا