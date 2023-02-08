زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في ملطية
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٣]
باكو، 8 فبراير (أذرتاج)
رصد مرصد "قنديللي" بتركيا زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في منطقة كوجوكلو – دوغانشهر بمدينة ملطية بتركيا.
أفادت أذرتاج نقلا عن موقع المرصد ان عمق الزلزال في 5 كم .
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