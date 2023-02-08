الرئيس: تم تخليد ذكرى توفيق قولييف في أذربيجان

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل إزاحة الستار عن تمثال الملحن البارز توفيق قولييف في 8 فبراير في باكو إن ذكرى توفيق قولييف تم تخليدها في أذربيجان وعلقت لوحة تذكارية على جدار مبنى كان يسكنه واطلق اسمه على احد شوارع باكو وزد عليه أن مدرسة من المدارس الموسيقية تحمل اسمه أيضا واليوم ينصب هذا التمثال الجميل.

واستطرد الرئيس علييف قائلا إن علاقات الصداقة الوثيقة كانت تربط بين والدي حيدر علييف وتوفيق قولييف وكانا يحترمان احتراما كبيرا بعضهما بعضا على الرغم من أن حيدر علييف كان رئيس الحزب الشيوعي آنذاك في أذربيجان ثم اصبح رئيسا لجمهورية أذربيجان بينما كان توفيق قولييف شخصا بعيدا عن السياسة طيلة عمره.

وأضاف الرئيس علييف قائلا إن توفيق قولييف كان، ببساطة، قد أسهم بإبداعه في أذربيجان في الحقبة السوفياتية وكذلك فترة الاستقلال إسهاما كبيرا إلى درجة كان كل منا، حتى من لا يعرفه يحبه وأما والدي فكان يدري بوجهه شخصا كان يعرفه عن كثب أن توفيق قولييف كان يملك ميزات إنسانية عالية.