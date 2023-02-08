الرئيس إلهام علييف: الشعب الأذربيجاني يمد يد المساعدة طواعية إلى أشقائهم في تركيا

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حديث له مع سفير تركيا في باكو جاهد باغجي إن الشعب الأذربيجاني يمد يد المساعدة إلى أشقائهم في تركيا طواعية وكل يتبرع ما يملك من المستلزمات وسائر اللوازم من الملابس والبطانية والفراش والسترة وغيرها وكل يتسارع للمشاركة في الحملة بما يستطيع.

وشدد الرئيس علييف على أننا نعرض الآن على العالم مرة أخرى أن علاقات الأخوة لا توجد مجرد بين الدولتين او بين رئيسي الدولتين فقط بل وبين الناس والسكان كعلاقات أصلية جذرية وذلك من الطبيعي.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني أن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية هي التي تبذل قصارى جهودها في حملات الدعم والتبرع مفيدا أن صندوق حيدر علييف قد أطلق حملة كبيرة وسخر الصندوق جميع إمكاناته في هذا السبيل.