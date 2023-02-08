رئيس أذربيجان: مستعدون لإجلاء الجرحى من اخواتنا واخواننا من تركيا الى أذربيجان لتلقي العلاج تم تحضير أسرة في باكو ومدن أخرى وفي نخجيوان لاستقبال الجرحى

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

بناء على تعليمات مني، ستدار جميع المسائل المتعلقة بالمساعدة من مركز واحد. كذلك توجد في مستشفياتنا كل الظروف لمعالجة الجرحى من إخواننا واخواتنا من تركيا. تم تخصيص أسرة في باكو ومدن أخرى وكذلك في جمهورية نخجيوان ذاتية الحكم، نحن مستعدون لإجلاء الجرحى الى أذربيجان، ان اقتضى الامر.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حديثه مع السفير التركي جاهت باغجي اثناء زيارته مقر السفارة بباكو.

أضاف الرئيس علييف ان مجموعة من المتطوعين الاذربيجانيين أرسلوا الى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وقال الرئيس: "توجد عندنا مجموعات كبيرة من المتطوعين – العاملين سواء ضمن مؤسسة حيدر علييف او ضمن "أسان خدمة". كان هؤلاء المتطوعون اول من هرعوا الى المساعدة عندما وقعت كارثة في أذربيجان – مثلا عند وقوع زلزال في شاماخي واغصو واسماعيللي. الآن هؤلاء المتطوعون في طريقهم الى تركيا.