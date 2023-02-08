وفد أذربيجاني يشارك في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في الرياض

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

يشارك النائب الأول للجنة الجمارك الأذربيجانية القائم بأعمال رئيس اللجنة الجنرال شاهين باغيروف والوفد المرافق له في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي ينعقد بتنظيم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن" وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.

أفادت وكالة الانباء السعودية أن المؤتمر يشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضًا من القطاعين العام والخاص، الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وتستهدف أعماله المكلفون، والمستوردون، والمصدرون، والمهتمون بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تناقش جلساته العديد من الموضوعات النوعية المتعلقة بتطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها لبناء نموذج عمل ريادي مشترك، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة.

يذكر أن مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" يشكل فرصة محورية لتلاقي عدد كبير من المسؤولين وأصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية ومسؤولي الشركات والخبراء والاستشاريين والأكاديميين والإعلاميين المحليين والدوليين، للتشاور والبحث في التحديات والفرص والحلول، والخروج بتوصياتٍ تسهم في تحقيق مستهدفاته ووضع اللبنة الأساسية لإيجاد منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن.