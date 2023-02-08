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    بحث آفاق العلاقات بين البنك الدولي وأذربيجان

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٥‎]
    بحث آفاق العلاقات بين البنك الدولي وأذربيجان

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    نوقشت آفاق العلاقات بين البنك الدولي وأذربيجان في مقر وزارة الاقتصاد.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الوزير ميكائل جباروف بحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في شئون جنوب القوقاز سيباستيان مولينيوس مشاريع استثمار واعدة.

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