الرئيس إلهام علييف: الزلزال الرهيب في تركيا الشقيقة هزنا كثيرا

باكو، 8 فبراير، (أذرتاج)

تعلمون أنه كما هو الحال دائما، كانت أذربيجان واقفة إلى جانب تركيا الشقيقة منذ الدقائق والساعات الأولى من الزلزال وقد أظهرنا دعمنا وتضامننا. إذا تمكنا من المساعدة قليلا لإزالة عواقب هذه المأساة المريرة، فنحن نعتبرها شرفا لأنفسنا. تركيا واقفة الى جانبنا دائما في السراء والضراء.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في محادثة مع سفير جمهورية تركيا جاهد باغجي.

قال رئيس الدولة: "لقد هزنا كثيرا هذا الزلزال الرهيب. يعني، تسببت في ألم روحي كبير لكل واحد منا. ونشارك آلام إخواننا. أسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. عندما اتصلت بأخي العزيز، السيد الرئيس عبر الهاتف للتعبير عن التعازي، قلت له إننا معكم بكل قوتنا وأنتم تعلمون أن الوفود تُرسل الى تركيا باستمرار. وفي الوقت نفسه، يتم إرسال الأطباء ورجال الإنقاذ والمتطوعين وسيستمر إرسالهم".