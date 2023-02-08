رش الملح الممزوج مع الرمل على الطرق في جدابيك في ظل استمرار ظروف الطقس المثلجة

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

بلغت سماكة الثلوج بعاصمة محافظة جدابيك 10 سم وفي معظم القرى والمناطق السكنية التالية 25-30 سم.

وسخرت إدارة الطرق والمواصلات بالمحافظة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة منذ الليلة لتوفير حركة المرور الآمنة.

كما تنظم حينا لآخر عمليات رش الملح الممزوج بالرمل والحصى على الطرق المجمدة وكذلك على الطرق شبه المجمدة وغير المجمدة كتدابير احترازية خاصة الطرق الرابطة بين العاصمة والقرى والأرياف وكذلك الطريق السريع الواصل بين جدابيك ومحافظة شمكير.

ولم تواجه المناطق السكنية في جدابيك حالة انقطاع في إمداد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.