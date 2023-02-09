إرسال 12 شاحنة من نخجيوان الى تركيا

باكو، 9 فبراير (أذرتاج) أرسلت 12 شاحنة مساعدات للمرحلة الأولى من نخجيوان الى تركيا الشقيقة لمتضرري الزلزال. أفادت أذرتاج ان قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية على وشك الارسال الى تركيا.

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