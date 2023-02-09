إرسال 12 شاحنة من نخجيوان الى تركيا
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢١]
باكو، 9 فبراير (أذرتاج)
أرسلت 12 شاحنة مساعدات للمرحلة الأولى من نخجيوان الى تركيا الشقيقة لمتضرري الزلزال.
أفادت أذرتاج ان قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية على وشك الارسال الى تركيا.
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