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    قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قايالي لمحافظة قوبادلي على بعد كيلومترين من الضفة اليسرى لنهر بازارتشاي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 31 أغسطس عام 1993. دمر الأرمن الوحشيون القرية بالكامل. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي وزراعة القمح والتبغ.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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    قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية قايالي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)