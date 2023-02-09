البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009
أورو EUR 1 1.8247
دولار أسترالي AUD 1 1.1824
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3269
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.096
كرون دنماركي DKK 1 0.2453
لاري جورجي GEL 1 0.6391
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2656
دينار الكويت KWD 1 5.5613
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3946
بيسو المكسيك MXN 1 0.0898
جنيه مصري EGP 1 0.056
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1653
زلوتي بولندا PLN 1 0.3852
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2812
دولار سنغافورة SGD 1 1.2823
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0565
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0787
كرون التشيك CZK 1 0.0768
يوان الصين CNY 1 0.2504
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0553
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4859
كرون السويد SEK 1 0.1609
فرنك سويسرا CHF 1 1.8488
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1345
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2939
بيسو تشيلي CLP 100 0.2124
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك