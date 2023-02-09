البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

أورو EUR 1 1.8247

دولار أسترالي AUD 1 1.1824

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3269

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.096

كرون دنماركي DKK 1 0.2453

لاري جورجي GEL 1 0.6391

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2656

دينار الكويت KWD 1 5.5613

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3946

بيسو المكسيك MXN 1 0.0898

جنيه مصري EGP 1 0.056

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1653

زلوتي بولندا PLN 1 0.3852

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

روبل روسي RUB 1 0.0235

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2812

دولار سنغافورة SGD 1 1.2823

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0565

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0787

كرون التشيك CZK 1 0.0768

يوان الصين CNY 1 0.2504

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0553

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4859

كرون السويد SEK 1 0.1609

فرنك سويسرا CHF 1 1.8488

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1345

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2939

بيسو تشيلي CLP 100 0.2124

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004