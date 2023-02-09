مؤسسة حيدر علييف أرسلت مساعدة إنسانية الى المنطقة المنكوبة في تركيا

باكو، 9 فبراير (أذرتاج) أرسلت مؤسسة حيدر علييف طائرة خاصة محملة بالمساعدات الإنسانية الى مطار غازي عنتاب بتركيا الشقيقة. أفادت أذرتاج ان ارسال المساعدة الإنسانية لمتضرري الزلزال المدمر جاء بتعليمات من السيدة الأولى لأذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا. حملت الطائرة مستلزمات طبية ومعدات ضرورية والألبسة والأدوية واقنعة الاوكسجين والاربطة الطبية والضمادات والواح العمود الفقري واطواق الرقبة ونقالات وغيرها من المعدات الضرورية. قال ممثل المؤسسة إلوين أصلانوف ان مؤسسة حيدر علييف أرسلت 36 طنا من المساعدات الإنسانية الى المنطقة المنكوبة بالزلزال المدمر.

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