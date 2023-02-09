الداخلية تنشر حصاد فعالياتها بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني.

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة أسفرت 8 فبراير عن الكشف ونزع 4 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن السكان بمختلف مناطق الجمهورية كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

ويجري التحقيق مع كل حادث.