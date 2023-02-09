الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 24 حالة حريق و 3 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 4 أشخاص وبينهم قاصر.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.