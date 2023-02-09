الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
باكو، 9 فبراير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 24 حالة حريق و 3 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ 4 أشخاص وبينهم قاصر.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
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