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    3 لاعبين جمباز مصريين يتسابقون في باكو

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٨]
    3 لاعبين جمباز مصريين يتسابقون في باكو

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

    أعلن الفريق الوطني المصري أسماء لاعبيه في مسابقات كأس العالم لجمباز القفز المزمع تنظيمها في ملعب باكو للجمباز في 19-18 فبراير.

    أفادت أذرتاج ان 63 لاعبا من 16 بلدا سيشاركون في البرنامجين الفردي والمتزامن. من بين اللاعبين 3 لاعبين مصريين وهي ملك حمزة وخالد حسين وعمر زايد.

    يمكن شراء التذاكر من موقع https://iticket.az/ واكشاك في باكو. سعر التذكرة لمسابقات التصفية 7 مانات و 10 مانات لنهائي المسابقات.

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