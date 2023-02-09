3 لاعبين جمباز مصريين يتسابقون في باكو
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
باكو، 9 فبراير (أذرتاج)
أعلن الفريق الوطني المصري أسماء لاعبيه في مسابقات كأس العالم لجمباز القفز المزمع تنظيمها في ملعب باكو للجمباز في 19-18 فبراير.
أفادت أذرتاج ان 63 لاعبا من 16 بلدا سيشاركون في البرنامجين الفردي والمتزامن. من بين اللاعبين 3 لاعبين مصريين وهي ملك حمزة وخالد حسين وعمر زايد.
يمكن شراء التذاكر من موقع https://iticket.az/ واكشاك في باكو. سعر التذكرة لمسابقات التصفية 7 مانات و 10 مانات لنهائي المسابقات.
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