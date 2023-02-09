تصدير 4 مليارات برميل من النفط عبر خط أنابيب "باكو - تبليسي – جيهان"

باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

تم إنفاق حوالي 100 مليون دولار على التكاليف التشغيلية لخط أنابيب النفط "باكو - تبليسي – جيهان" و27 مليون دولار على التكاليف الرأسمالية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة بي بي أنه في 23 مارس من العام الماضي، تم ارسال الناقلة الـ5000 المحملة بالنفط المصدرة من محطة "سنقجال" عبر خط أنابيب "باكو - تبليسي - جيهان" إلى محطة "جيهان". منذ بدء تشغيل خط أنابيب "باكو-تبليسي - جيهان" البالغ طوله 1768 كلم في يونيو 2006 وحتى نهاية عام 2022، تم نقل ما مجموعه أكثر من 531 مليون طن (3.99 مليار برميل) من النفط الخام عبر هذا الخط والذي تم تحميله على 5244 ناقلة في جيهان وإرسالها إلى الأسواق العالمية. حتى الآن، وصلت صادرات النفط التي تنقلها عبر خط انابيب "باكو - تبليسي – جيهان" إلى 4 مليارات برميل في 18 يناير من هذا العام.