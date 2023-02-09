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    3162 قتيل على الأقل جراء زلزال سوريا

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٣]
    3162 قتيل على الأقل جراء زلزال سوريا

    باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

    فقد ما لا يقل عن 3162 شخص حياتهم في سوريا نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول انه بحسب وزارة الصحة السورية، قتل 1262 شخص وجرح 2285 آخر في مناطق سيطرة دمشق.

    وفي الوقت نفسه قتل ما لا يقل عن 1900 شخص وأصيب 2950 في المناطق الأخرى.

    شعرت منطقة شرق البحر المتوسط وسوريا ولبنان وبغداد وفلسطين وجزيرة قبرص بالزلزال القوي الذي وقع في جنوب شرق تركيا يوم 6 فبراير.

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