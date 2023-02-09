رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا

باكو، 9 فبراير، (أذرتاج)

قامت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب إفريقيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد يضم أعضاء مجموعة العمل حول العلاقات البرلمانية مع جمهورية جنوب إفريقيا - رئيس لجنة الصحة في المجلس الوطني أهليمان أميراصلانوف ورئيس لجنة المحاسبة ألدار قولويف ومسؤولين آخرين.

وكان في استقبال الوفد الاذربيجاني في مطار كيب تاون الدولي نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جنوب إفريقيا ديفيد نتومبيلا والقائم بالأعمال الأذربيجاني في هذا البلد يامين جعفروف ومسؤولون آخرون.

يذكر أنه في إطار الزيارة، ستزور رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا برلمان جمهورية جنوب إفريقيا وتعقد عددا من الاجتماعات مع مسؤولي الدولة.