النائب الأول للجنة الجمارك الأذربيجانية يعقد لقاءات ثنائية في الرياض

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

عقد النائب الأول للجنة الجمارك الأذربيجانية القائم بأعمال رئيس اللجنة الجنرال شاهين باغيروف والوفد المرافق له لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انعقد بتنظيم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن" وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.

أفادت أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك ان الوفد الاذربيجاني أجرى لقاءات مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي والمدير العام للهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي ومديرة إدارة الجمارك الاسبانية بيلار جورادو بوريكو والمديرة العامة لادارة الضرائب والجمارك البرتغالية هيلينا ماريا جوسي الويس بوركيس، شهدت مناقشة آفاق العلاقات القائمة بين أجهزة الجمارك للبلدان واجري تبادل الآراء حول توسيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الجمركي.

كذلك نوقشت مسائل تدريب العاملين في الجمارك والحل الوشيك للمسائل الموجودة في مجال الجمارك وتبادل المعلومات والخبرات الالكترونية.

أفادت وكالة الانباء السعودية أن المؤتمر شهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما شارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضًا من القطاعين العام والخاص، الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وتستهدف أعماله المكلفون، والمستوردون، والمصدرون، والمهتمون بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.

وناقش جلساته العديد من الموضوعات النوعية المتعلقة بتطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها لبناء نموذج عمل ريادي مشترك، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة.

يذكر أن مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" يشكل فرصة محورية لتلاقي عدد كبير من المسؤولين وأصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية ومسؤولي الشركات والخبراء والاستشاريين والأكاديميين والإعلاميين المحليين والدوليين، للتشاور والبحث في التحديات والفرص والحلول، والخروج بتوصياتٍ تسهم في تحقيق مستهدفاته ووضع اللبنة الأساسية لإيجاد منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن.