نائب وزير الخارجية الروسي: يجري العمل على تنظيم لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥٣]
باكو، 9 فبراير، أذرتاج
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مؤتمر صحفي منعقد في موسكو إن العمل جار على تنظيم لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.
وأضاف ريابكوف أننا نريد الاستفادة بشكل قصوى من الموارد التي نملكها في سبيل عرض صيغة ومكان من اجل التقدم في إطار الاتفاقات الموجودة الرامية إلى الاستقرار.
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