ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 18 ألفا و342

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

ارتفع عدد وفيات الزلزال إلى 18 ألفا و342 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن عدد إصابات الزلزال ارتفع إلى 74 ألفا و242.

اكتملت أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي كليس وشانلي أورفا. وأشار إلى وجود 29 ألفا و622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6 آلاف و479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120 ألفا و344.

ولفت إلى إنفاذ الفرق 121 شخص في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.