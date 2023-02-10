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    الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٩]

    باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

    أرسلت وزارة الطوارئ الأذربيجانية قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان ارسال القافلة جاء بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    القافلة مكونة من 16 شاحنة تحمل 830 خيمة و279 مدفئة.

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    الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا