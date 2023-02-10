البنك الدولي يدعم تركيا بـ1.78 مليار دولار عقب كارثة الزلزال

باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 1.78 مليار دولار لدعم تركيا في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام.

وأوضح البنك في بيان نقلت عنه وكالة الاناضول أنه بدأ إجراء تقييم سريع للأضرار بغية تقدير حجم الكارثة وتحديد المجالات ذات الأولوية لدعم عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.

وأشار البيان أنه سيتم تقديم مليار و780 مليون دولار لمساعدة تركيا في جهود الإنقاذ بعد الزلازل المدمرة والهزات الارتدادية التي تسببت في خسائر كبيرة بالأرواح وإصابات وأضرار مادية جسيمة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.