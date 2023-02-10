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    قرية قاراكول لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قاراكول لمحافظة زنكيلان في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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