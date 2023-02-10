أذربيجان: 37 حالة إصابة بكورونا في 9 فبراير

باكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 37 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 38 مصابا بالفيروس خلال 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و174 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و922 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و97 مريضا منهم ويستمر علاج 155 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1380 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و502 ألف و54 فحصا.