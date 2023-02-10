  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٨]
    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

    باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

    جرت أمس محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأورآسيوية كارين دونفريد.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين ناقشا الأجندة الحالية للعلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

    وأكد الوزير جيهون بايراموف أن احتجاج البيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين حق مشروع وأن مطالب المحتجين يجب تنفيذها. وبلغ الوزير الجانبَ الامريكي أنه لا يوجد دليل على ادعاءات بـ "حصار" مزعوم و "وضع إنساني خطير" في المنطقة.

    قال الوزير انه، على الرغم من مقترحات أذربيجان لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، فإن أرمينيا تعرقل محادثات حول معاهدة السلام وتنتهك بشكل صارخ التزاماتها المتعلقة بانسحاب قواتها المسلحة من الأراضي الأذربيجانية وتواصل استفزازاتها العسكرية وأنشطتها الاقتصادية غير المشروعة.

    وشدد الوزير على ضرورة تجنب التلاعب مع محادثات السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات وشيكا، بدلاً من الإدلاء بتصريحات استفزازية. وجرت خلال المحادثة الهاتفية مناقشة القضايا الإقليمية والثنائية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
    18 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٧]
    3 سيارات تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    سيارة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٢]
    طائرة أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية متوجهة من أذربيجان الى تركيا