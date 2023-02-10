أذربيجان: تطعيم 251 جرعة من لقاح كورونا في 9 فبراير

باكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 251 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 70 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و97 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 71 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و944 ألف و727 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و943 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و655 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و756 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و373 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.