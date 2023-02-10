طائرة أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية متوجهة من أذربيجان الى تركيا

باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

تتوجه طائرة أذربيجانية أخرى، محملة بالمساعدات الإنسانية الى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا، بناء على تعليمات من السيدة الأولى لأذربيجان ورئيس مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا.

أفادت أذرتاج ان المساعدات الإنسانية مكونة من المستلزمات لمتضرري الزلزال المدمر، والخيام المزودة بالتدفئة، ومولدات الطاقة الكهربائية وأجهزة التدفئة والمشعاعات بوقود الديزل والمستلزمات المخصصة لأعمال الإنقاذ والبحث.

ستصل المساعدات الإنسانية الى منطقة الزلزال في 10 فبراير.

يذكر ان اول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية أرسلت من قبل مؤسسة حيدر علييف الى تركيا في 9 فبراير، بناء على تعليمات من السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييف.

كذلك أطلقت المؤسسة حملة إنسانية ابتداء من 8 فبراير. ترسل مؤسسة حيدر علييف المساعدات الإنسانية التي يتم جمعها في اطار هذه الحملة الى المنطقة المنكوبة في تركيا.