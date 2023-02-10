تصدير 68 مليون متر مكعب من غاز "شاه دنيز" يوميا من محطة "سنغاتشال"

باكو، 10 فبراير، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 232 مليون برميل من النفط والمكثفات من محطة "سنغاتشال"، بما في ذلك 225 مليون برميل عبر "باكو - تبليسي - جيهان" وحوالي 7 ملايين برميل عبر خط أنابيب التصدير الغربي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة بي بي ان الطاقة اليومية لأنظمة المعالجة الفنية للمحطة تبلغ حاليا 1.2 مليون برميل من النفط والمكثفات، أي ما يقرب من 81 مليون متر مكعب قياسي من غاز "شاه دنيز". يبلغ إجمالي قدرة معالجة الغاز وتصديره (بما في ذلك الغاز الإقليمي "باكو - تبليسي - جيهان") حوالي 100 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

تم إرسال ما يقرب من 68 مليون متر مكعب (حوالي 2 مليار 416 مليون قدم مكعب قياسي) من غاز "شاه دنيز" من المحطة على أساس يومي.