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    روسيا تخفض إنتاجها اليومي للنفط 500 ألف برميل

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
    روسيا تخفض إنتاجها اليومي للنفط 500 ألف برميل

    موسكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

    ستخفض روسيا انتاج النفط 500 الف برميل يوميا في مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

    وقال إن روسيا تبيع حاليا الحجم الكامل للنفط الذي تنتجه. ستخفض طواعية الإنتاج في حجم 500 ألف برميل يوميا في مارس، حيث ترفض بيع النفط الى الدول التي تلتزم بتحديد سقف للسعر.

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