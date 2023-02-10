الإيسيسكو تختتم دورة تدريبية بالسودان حول كتابة اللغات الإفريقية بالخط العربي

باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

اختتمت أعمال الدورة التدريبية حول كتابة اللغات الإفريقية المحلية بالحرف العربي المنمّط، التي عقدها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجامعة إفريقيا العالمية بالسودان، من خلال مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي.

واستفاد من الدورة التدريبية، التي احتضن أعمالها مقر جامعة إفريقيا العالمية بالسودان، على مدى أسبوعين، أكثر من أربعين مشاركا من عشرين جنسية إفريقية، حيث استفادوا من مستجدات حوسبة اللغة، وتعرفوا على الاستراتيجيات التربوية والخطوات الإجرائية والتقنية لكتابة اللغات المحلية الشفوية وبرمجتها في الحاسوب بالحرف العربي المنمط، ليقدموا بعدها عددا من المشاريع البحثية في الحكم والأمثال والقصص باللغات المحلية، كما تمت ترجمة بعض النصوص وكتابتها بالحرف العربي.

وتأتي الدورة التدريبية، التي أطرها خبراء متخصصون في اللغويات وحوسبة اللغات والعلوم التربوية، تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الإيسيسكو والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة إفريقيا العالمية، التي تهدف للاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء في كتابة اللغات المحلية للمجتمعات المسلمة بإفريقيا لحفظها من الاندثار.

وتولى الإشراف التنظيمي على الدورة الدكتور صابر عبد الله محمد، رئيس قسم التدريب بجامعة إفريقيا العالمية، والدكتور الصادق محمد آدم، من جامعة النيل الأزرق، حيث تم في الختام توزيع شهادات المشاركة على المستفيدين.