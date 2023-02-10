جدول الجولة الـ 22 بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

تنطلق الجولة الـ 22 بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني لكرة القدم.

يحل نفطجي باكو ضيفا على غابالا في مباراة انطلاق الجولة بقيادة الحكم حاجييف على غابالا المركزي.

وفي اليوم الثاني من الجولة 11 فبراير يلتقي توران طاووس بكبز الكنجوي أمام جمهوره في ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم جليلوف بينما يحل صباح الباكوي ضيفا نفس اليوم على قراباغ الأغدامي في مباراة تنظم على ملعب أذرصون أرينا بالعاصمة باكو ويدير المباراة مسييف.

وتختتم الجولة في الثاني عشر من فبراير بمباراتين يحل زيرا الباكوي ضيفا في إحداهما على صبائل الباكوي في مباراة تنظم على ملعب أي اس كو ارينا بالعاصمة باكو بإدارة الحكم جباروف ويضيف سومغايت أمام جمهوره خصمه شاماخي في ثانيتهما بقيادة الحكم حمزة زاده على ملعب كبتال بنك أرينا بمدينة سومغايت.