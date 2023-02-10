  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    جدول الجولة الـ 22 بدوري الممتاز لكرة القدم

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]
    جدول الجولة الـ 22 بدوري الممتاز لكرة القدم

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    تنطلق الجولة الـ 22 بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني لكرة القدم.

    يحل نفطجي باكو ضيفا على غابالا في مباراة انطلاق الجولة بقيادة الحكم حاجييف على غابالا المركزي.

    وفي اليوم الثاني من الجولة 11 فبراير يلتقي توران طاووس بكبز الكنجوي أمام جمهوره في ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم جليلوف بينما يحل صباح الباكوي ضيفا نفس اليوم على قراباغ الأغدامي في مباراة تنظم على ملعب أذرصون أرينا بالعاصمة باكو ويدير المباراة مسييف.

    وتختتم الجولة في الثاني عشر من فبراير بمباراتين يحل زيرا الباكوي ضيفا في إحداهما على صبائل الباكوي في مباراة تنظم على ملعب أي اس كو ارينا بالعاصمة باكو بإدارة الحكم جباروف ويضيف سومغايت أمام جمهوره خصمه شاماخي في ثانيتهما بقيادة الحكم حمزة زاده على ملعب كبتال بنك أرينا بمدينة سومغايت.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٨]
    3 لاعبين جمباز مصريين يتسابقون في باكو
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    جدول الجولة الـ 21 بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٩]
    زيرا الباكوي يتعاقد مع مهاجم أوكراني
    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٣١]
    جدول الجولة الـ 19 بدوري الممتاز