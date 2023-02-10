شركة "أيروفلوت" الروسية تبدأ تسيير رحلات الى كنجه
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٦]
موسكو، 10 فبراير، (اذرتاج)
تبدأ الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" تسيير رحلات الى كنجه.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة الطيران ان الرحلات الجوية ستسير مرة في الأسبوع (يوم الاحد) اعتبارا من 5 مارس بطائرات من نوع "Airbus A320".
تشغل الشركة حاليا رحلاتها من مدن موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي الى باكو.
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