شركة "أيروفلوت" الروسية تبدأ تسيير رحلات الى كنجه

موسكو، 10 فبراير، (اذرتاج) تبدأ الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" تسيير رحلات الى كنجه. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة الطيران ان الرحلات الجوية ستسير مرة في الأسبوع (يوم الاحد) اعتبارا من 5 مارس بطائرات من نوع "Airbus A320". تشغل الشركة حاليا رحلاتها من مدن موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي الى باكو.

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