أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 10 فبراير

باكو، 10 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و22 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 10 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و195 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و944 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و98 مريضا منهم ويستمر علاج 153 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 980 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و503 ألف و34 فحصا طبيا.