أذربيجان: تطعيم 275 جرعة من لقاح كورونا في 10 فبراير

باكو، 10 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 275 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 64 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و143 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 54 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و14 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 139452 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و7 أشخاص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و798 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و810 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و387 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.