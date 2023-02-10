خارجية روسيا: أذربيجان تنتقد نشر الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة في أرمينيا ولم تنتقد حرس قوات روسيا الحدود بينهما

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي منعقد في موسكو أننا على علم بأن أذربيجان تنتقد نشر الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة في أرمينيا.

وأكدت زاخاروفا على أن قوات حفظ السلام الروسية تضمن السلام في قراباغ بينما تحرس قوات حرس الحدود الروسية الحدودَ بين أرمينيا وأذربيجان ولم تعبر باكو الرسمية عن قلقها بكل هذه وفي الوقت ذاته نعلم موقف باكو السلمي من نشر بعثة مراقبة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا.

وأوضحت أن بروكسل على ما يبدو تريد تغيير نظام الأمن في المنطقة حيث أن وجود جنود روسيا وحرس الحدود الروسي في المنطقة وكذلك عضوية أرمينيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا ترضيها وزادت أننا مفتوحون للحوار مع شركائنا الأرمن حول دعم الاستقرار في جنوب القوقاز سواء هل في الصيغة الثنائية أم الصيغة متعددة الجوانب أم على أساس الوثائق المحررة ضمن معاهدة الأمن الجماعي.