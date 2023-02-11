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    الرئيس التركي يعلن ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 مصابا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٠]
    الرئيس التركي يعلن ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 مصابا

    باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 مصابا.

    وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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