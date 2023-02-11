وزير الخارجية الاذربيجاني يتوجه الى تركيا

باكو، 11 فبراير (أذرتاج) توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى مدينة قهرمان مرعش في زيارة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال المدمر في تركيا. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الوزير بايراموف سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو.

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