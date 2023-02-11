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    أذربيجان: وصول طائرة أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية الى تركيا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٣٩]
    أذربيجان: وصول طائرة أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية الى تركيا

    باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

    وصلت طائرة أذربيجانية أخرى محملة بالمساعدات الإنسانية الى تركيا لإزالة عواقب الزلزال المدمر.

    أفادت أذرتاج ان المساعدة الإنسانية المرسلة من قبل وزارة الطوارئ الأذربيجانية مؤلفة من 240 خيمة سلمت في مطار أضنة. جاء ارسال الطائرة بناء على تعليمات من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

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