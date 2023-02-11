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    دميتري بيسكوف: روسيا ستواصل مساعدتها لتركيا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٩]
    دميتري بيسكوف: روسيا ستواصل مساعدتها لتركيا

    موسكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

    سوف تستمر روسيا في تقديم مساعدتها لتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في مقابلة مع الصحفيين إن بلاده ستواصل مساعدة تركيا للتغلب على عواقب الزلزال.

    كما قال دميتري بيسكوف إن روسيا تساعد سوريا أيضا.

    يشير إلى أن 150 منقذ روسي سيتوجهون إلى تركيا و50 الى سوريا للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال القوي.

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