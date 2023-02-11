  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

    احتلت قرية مارضيلي من قبل القوات المسلحة الارمينية في 11 يونيو عام 1993 في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٤٥‎]
    أهالي محافظات بالاكن وبيلقان وزرداب أرسلوا مجموعة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٦]
    أهالي محافظة أغدام أرسلوا مجموعة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
    سكان محافظة يفلاخ أرسلوا 7 شاحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٠٦]
    هيئة الإحصاء: نصيب القطاع غير الحكومي في صناعة أستارا بلغ 4ر27 في المائة العام الماضي
    قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور قرية مارضيلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال صور