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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091

    أورو EUR 1 1.8437

    دولار أسترالي AUD 1 1.1962

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.332

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976

    كرون دنماركي DKK 1 0.2479

    لاري جورجي GEL 1 0.6434

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169

    دولار كندا CAD 1 1.2676

    دينار الكويت KWD 1 5.5661

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

    جنيه مصري EGP 1 0.0566

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.1702

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3914

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0242

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2979

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2935

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

    دولار تايوان TWD 1 0.0566

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0961

    كرون التشيك CZK 1 0.0773

    يوان الصين CNY 1 0.2516

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.098

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4906

    كرون السويد SEK 1 0.1633

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8378

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.3045

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2104

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

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